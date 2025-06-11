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11 июня, 11:51

Трамп не исключил сценария, что помирится с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск (справа налево) во время встречи в Овальном кабинете. Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск (справа налево) во время встречи в Овальном кабинете. Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп допустил, что может помириться с бизнесменом Илоном Маском, несмотря на их прежние заочные перепалки в социальных сетях.

«Возможно, я бы мог», — сказал Трамп в подкасте журналистки Миранды Дивайн Pod Force One, отвечая на вопрос о потенциальном примирении.

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Ранее Илон Маск выкинул белый флаг, заявив, что сожалеет о некоторых высказываниях про Трампа. Напомним, что на днях основатель SpaceX, покинув команду администрации, резко раскритиковал бюджетный законопроект, а затем обвинил Дональда Трампа в неблагодарности — по его словам, без его поддержки республиканец не одержал бы победу на выборах.

Марина Фещенко
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