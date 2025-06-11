Трамп не исключил сценария, что помирится с Илоном Маском
Президент США Дональд Трамп и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск (справа налево) во время встречи в Овальном кабинете. Обложка © AP/TASS
Президент США Дональд Трамп допустил, что может помириться с бизнесменом Илоном Маском, несмотря на их прежние заочные перепалки в социальных сетях.
«Возможно, я бы мог», — сказал Трамп в подкасте журналистки Миранды Дивайн Pod Force One, отвечая на вопрос о потенциальном примирении.
Ранее Илон Маск выкинул белый флаг, заявив, что сожалеет о некоторых высказываниях про Трампа. Напомним, что на днях основатель SpaceX, покинув команду администрации, резко раскритиковал бюджетный законопроект, а затем обвинил Дональда Трампа в неблагодарности — по его словам, без его поддержки республиканец не одержал бы победу на выборах.