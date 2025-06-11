Маск выкинул белый флаг, заявив, что сожалеет о некоторых высказываниях про Трампа

Миллиардер Илон Маск признал, что сожалеет о ряде своих высказываний в адрес президента США Дональда Трампа.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Пожалуй, я перегнул палку», — написал Маск в соцсети X.