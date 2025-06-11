Маск выкинул белый флаг, заявив, что сожалеет о некоторых высказываниях про Трампа
Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Дональде Трампе
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO
Миллиардер Илон Маск признал, что сожалеет о ряде своих высказываний в адрес президента США Дональда Трампа.
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Пожалуй, я перегнул палку», — написал Маск в соцсети X.
Ранее он с иронией прокомментировал собственные действия, заметив, что никто не вредит его репутации так, как он сам.
На днях между Илоном Маском и президентом США разгорелся острый публичный конфликт. Основатель SpaceX, покинув команду администрации, резко раскритиковал бюджетный законопроект, а затем обвинил Дональда Трампа в неблагодарности — по его словам, без его поддержки республиканец не одержал бы победу на выборах.
В ответ глава Белого дома назвал Маска «сумасшедшим», что только подлило масла в огонь. Предприниматель ответил обвинениями в педофилии и объявил о приостановке космической программы Dragon. Позже он удалил пост, в котором намекал на связи президента со скандально известным Джеффри Эпштейном, и заявил, что продолжит развитие Dragon. Отец Илона Маска, комментируя происходящее, признался, что после работы в администрации у него развился посттравматический синдром.