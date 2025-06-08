Дональд 33 несчастья Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, кого в мире всю неделю преследовали неприятности, измены и подставы. 7 июня, 21:07 Президента США Дональда Трампа всю неделю преследовали скандалы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / saicle, photocosmos1, noamgalai, Frederic Legrand – COMEO

Неделя, конечно, выдалась насыщенная. И почти всё это свалилось на голову несчастного Дональда Трампа. Мне его даже почти жалко (но нет).

Начнём с того, что безумная атака киевского режима на российские стратегические самолёты сильно подставила Трампа. Поскольку это элемент ядерной триады, эти самолёты должны находиться под открытым небом согласно договорённостям по ядерному сдерживанию и контролю (в США аналогично), и попытка атаки на них по соответствующей доктрине допускает встречный ядерный удар. Поэтому Донни пришлось оправдываться, что он не знал, а также идти на уступки во время телефонного звонка с Путиным.

По факту киевский режим сделал только себе хуже (им не привыкать, они всё время так делают), потому что теперь Трамп ещё больше дистанцировался от поддержки Украины, министр обороны Хегсет не поехал на встречу в формате «Рамштайн», а Трамп заявил, что у России есть право на ответ. И ответ уже прилетает, от Харькова до Луцка.

Мы со своей стороны близки к тому, чтобы признать киевский режим террористическим (и тогда СВО будет переименовано в КТО, а это совсем другой формат). Формально ещё не совсем, но уже «в значительной степени». И подозреваю, что это всё же чуть позже произойдёт.

Всякие Малюки и Будановы* успешно закапывают Украину. Пусть не останавливаются, там ещё буквально пару взмахов лопатой осталось.

Тем временем Трамп кроме звонка Путину наконец-то смог поговорить с председателем Си и президентом Ирана. И во всех трёх случаях ничего не смог добиться, никаких уступок и преференций для себя и своей страны. Все рассказы «Да это всё мои хорошие друзья, да я с ними на короткой ноге, я мы за один звонок всё порешаем» предсказуемо оказались пустышками. Какая неожиданность (нет).

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото © Life.ru, © ТАСС / AP / Vahid Salemi

И, в довершение всех бед, Донни вдрызг разругался с Илоном. Драма с названием «Как поссорились Дональд Фрэнкович с Илоном Остаповичем» разворачивалась онлайн, так что пересказывать её я не буду. После обвинений, что Трамп не публикует список Эпштейна, потому что он там сам есть, последовала фраза «А за такое, Илона, можно и партбилет на стол положить». Маск подумал, что перегнул, и удалил этот твит.

Думаю, что и его заявления о создании третьей партии также закончатся ничем. Разговоры о третьей партии в США идут сколько я себя помню (если точнее, то сколько я интересуюсь американской политикой), лет 30 точно, и наверняка и до этого были, а воз и ныне там.

Ещё к Трампу приезжал Мерц, по всей видимости, с той же задачей постараться втянуть Дональда в поддержку Украины. Но был отшит в грубой форме.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Мерц: Позвольте напомнить вам, что завтра, 6 июня, годовщина высадки американцев в Нормандии, когда американцы однажды закончили войну в Европе. И я думаю, что это у вас в руках. В частности, в нашем…

Трамп [перебивает]: Это был не самый приятный для вас день.

Налицо явная отсылка, что США должны вмешаться в борьбу с фашизмом в Европе, и ответ, что ещё неизвестно, кто тут фашист (на самом деле известно, Мерц сотоварищи со своим «четвёртым рейхом»).

Даже если исключить этот эпизод, у Дональда явно не идут дела. Видно в понедельник его мама родила.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Александр Роджерс