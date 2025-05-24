Как взбодрили киевскую хунту и любителей «договорняков» Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Украине указали на место, Трамп пригрозил Европе, а ЕС пошёл в разнос. 23 мая, 21:07 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Phil Mistry, Andrew Angelov, Vladirina32

События уходящей недели позволяют говорить о том, что очертания будущего становятся более чёткими и определёнными.

Начать стоит, пожалуй, с прошедшего в Петербурге международного юридического форума. На котором было много интересных заявлений, начиная от слов о нарушении процедуры выхода из Советского Союза и заканчивая выступлением Дмитрия Медведева, который фактически озвучил ультиматум киевскому режиму. Ультиматум, который может стать приговором, поскольку режим Владимира Зеленского не способен ни трезво оценивать ситуацию, в которой находится, ни исполнить российские требования.

Вскоре к Медведеву присоединился Сергей Лавров, получивший на этой неделе высшую государственную награду Российской Федерации за заслуги перед Родиной (от всей души поздравляю ув. Сергея Викторовича) – Орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Сергей Лавров, в частности, озвучил: «Если хунта Зеленского рассчитывает, что каким-то образом будет достигнута договорённость о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, – это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае. На территории Украины миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и ставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, — это будет как раз очень большим преступлением. Мы точно этого не допустим».

Такие заявления от одного из первых лиц государства серпом отрезали всё ненужное у сторонников «договорняков» и вызвали истерику среди украинских нацистов (им не привыкать, а нам приятно). Со стороны хутора раздались истеричные всхрюки «От кого освобождать?!» Если вы за одиннадцать лет не поняли, от кого (и вас всё это время устраивали репрессии, убийства, изнасилования, грабежи, обстрелы, разрушения и смерти), то очевидно, что от вас.

С американской стороны Трамп пресёк (по крайней мере пока) попытки слабоумного Линдси Грэма и прочих неоконов ввести вторичные санкции против всех стран, торгующих с Россией (потому что среди прочего тогда придётся вводить санкции и против самих США). И заявил, что единственный, кто может решать, вводить ли новые тарифы, это он сам (что, кстати, правда, в США внешнюю политику по Конституции определяет президент).

Так что пока что Трамп относительно успешно (это одно из немногих, что ему удаётся) избегает попыток втянуть его в поддержку Украины и тем самым вляпаться в новый виток конфронтации с Россией.

Более того, он заявил, что намерен ввести тарифы в 50% против Евросоюза. Потому что, цитата, «переговоры с европейцами о торговле ни к чему не ведут». Согласитесь, если бы продолжал действовать формат «США и ЕС вместе против России», то это было бы предельно странно. Так что Трамп твёрдо намерен выскочить из украинского кейса, прикинувшись ветошью (зачёркнуто, но плохо) не организатором и зачинщиком этого конфликта, а «посредником». Да хоть папой римским, только уходи уже! Как говорит один кинокритик, «Го авэй нау!».

По этому поводу в Европе истерика (и бесконечные совещания «как же быть дальше?!»), а в Киеве траурно приспущенные шаровары.

Между тем британскому Стармеру всё больше не до Украины. Мало того что он ради поездки в Киев пропустил важное совещание правительства, чем недовольна даже его собственная партия. Так ещё и три украинских проститута, которым он не заплатил, подожгли ему машину и квартиру, что стало достоянием общественности, и теперь над ним угорает вся Британия.

Стармер, между прочим, считает, что «в Украину» правильнее. Гетеросексуальные мужчины всё-таки и дальше будут писать «на». Простите.

Евросоюз тем временем идёт вразнос. Сначала они примитивно фальсифицировали выборы в Румынии по технологии, обкатанной в Молдавии, когда из 50 тысяч живущих за границей граждан голосуют за кандидата от глобалистов 300 тысяч. Раньше только Санду была «президентом диаспоры», теперь и Дан будет таким же.

А когда Симеон попытался опротестовать результаты выборов, потому что было иностранное вмешательство, ему сказали: «Это другое! Эта нога – это Панина нога!».

Такие грубые фальсификации, очевидные большинству, будут приводить только к тому, что всё больше граждан в Европе (не только в Румынии, но и в других странах) будут понимать, что выборами решить ничего нельзя, будут радикализироваться и склоняться к необходимости вооружённой борьбы и революций.

Кроме вмешательства в румынские выборы Еврокомиссия опять подняла вопрос о лишении Венгрии права голоса. Это, напоминаю, четвёртая попытка за полтора года. То есть в ЕС не просто диктатура, но ещё и очень неэффективная диктатура, которая даже не может нормально никого репрессировать.

Именно поэтому я и говорю годами, что не верю в возможность ЕС мобилизоваться. Это на неделе фактически подтвердил польский русофоб Сикорский, который заявил, что Европа не сможет создать единую армию. Более того, она даже производство снарядов за три года не смогла нарастить. А крестьянским ополчением (фирдом) с копьями сейчас много не навоюешь.

И они не смогли взять наш танкер на абордаж, а мы эстонский – смогли. Йо-хо-хо!

Кстати, такой проукраинский на словах Евросоюз не продлил отмену тарифов для торговли с Украиной, поэтому с 6 июня Украина получит тарифы на свой экспорт в страны ЕС. «Весь мир с ними» на практике. И, насколько я знаю, Зеленский до сих пор не нашёл деньги для выплаты по созревшим облигациям государственного займа (ОГВЗ).

Так что симфония сия восходит к своему крещендо и кульминации. А потом наступит катарсис.

Авторы Александр Роджерс