Бродячий цирк имени Зеленского Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, кто может выдвигать требования на переговорах, метаниях лузера Зеленского, весёлом поезде Макрона и страшных санкциях Европы против неё же самой. 17 мая, 21:07 Чем завершились переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Главным событием уходящей недели были, безусловно, «переговоры» между российской делегацией и бродячим цирком имени Зеленского в Стамбуле. Сам Зеленский решил повторить подвиг матроса Железняка: «он шёл на Одессу, а вышел к Херсону». Поэтому Зеленский перепутал и приехал не в Стамбул, а в Анкару (что взять с криворожского наркомана?) — и очень удивлялся и возмущался, почему там нет Путина?! Наверное, потому что его там и не должно было быть…

Ещё и продвигал вместе с Рютте убогий креатив про «пустой стул». В «Лефортово» тоже стоит пустой стул в кабинете у следователя, на котором имя Зеленского написано. И если он до завтра не явится с повинной, то трус и не пацан. Слышь, Зеля, докажи, что ты не лох!

И весь первый день Зеленский не знал, что ему делать, потому что ситуация развивалась не по плану. Поэтому он никак не мог назвать состав своей делегации на переговорах (ибо он заранее не был определён, что намекает) и всё время переносил время их начала. По итогу переговоры пришлось переносить на следующий день.

При этом статус украинских переговорщиков так и остался сомнительным. Ибо Зеленский вместо отмены своего же указа о запрете на переговоры всё время твердил, что «на меня этот указ не распространяется». Но в результате сам на переговоры не явился. А остальные, получается, нарушили этот указ. Теперь СБУ должна их всех арестовать.

Тем более что шизофреник Малюк уже заявил там что-то типа «я уверен, что какую-то часть нашей делегации в ходе переговоров завербовали русские». Да всех, Вася! Всех завербовали. Лично я вербовал Умерова. Показал ему шаурму в сырном лаваше — он и поплыл. Слил всё — от карт укрепрайонов до расположения военных производств. Так что вали их всех, Вася, на том свете Бандера отделит своих.

Итог переговоров на самом деле предсказуем: наши выдали список требований к киевскому режиму (а не 22 требования к России, как планировали Макрон со Стармером), те устроили истерику. Запомните: требования выдвигают победители, а Зеленский и ЕС — лузеры.

Раз уж мы упомянули Макрона со Стармером, то у нас всё не просто так. Следующий номер нашего дайджеста — это наркоманский поезд. В котором три торчка — Макрон, Стармер и Мерц — были «не пойманы» с наркотиком и мерной ложечкой для него. Некоторые западные СМИ, оправдывавшие эту троицу, так и писали в заголовках: «И вовсе-то Макрона и Мерца не поймали с наркотиком!» На воре, как известно, и шапка горит.

Мы и раньше думали, что они все наркоманы, обколются и дальше по тексту. А теперь вот и доказательства подоспели. Что характерно, наркотики отключают критическое мышление, наркоманы уверены в том, что всегда поступают правильно. Это многое объясняет в поведении европейских «лидеров».

Их, правда, после поезда попустило. И Мерц заявил, что «Таурусов» дать не может, и Макрон плакался, что уже отдал Украине всё, что мог, и больше нет. А Стармер и вовсе затих. Очевидно, что вся стратегия этой тусовки строилась на попытках обвинить Россию в срыве мирных инициатив и принуждению Трампа к введению новых санкций, что сделало бы «войну Байдена» уже «войной Трампа». Но не получилось. План то ли провалился, то ли закончился — с этими наркоманами не разобрать.

Сам же Трамп заявил, что «ситуация разрешится только после моей встречи с Путиным». В чём у меня, впрочем, большие сомнения. Потому что в переговорах с Ираном он то говорит, что «сделка уже близка», то грозит Ирану неизвестным (и, скорее всего, вымышленным им на ходу) оружием. С этими дементными американскими президентами всё время так.

Европа тем временем ввела очередной пакет санкций. И готовит следующий. Мы даже не вникали, что там у них опять — уже даже не интересно. Внешний долг России при этом показал рекордно низкое значение, и у нас сохраняется профицит внешней торговли. Поэтому могут надеть этот пакет себе на голову и завязать вокруг шеи. Ибо после каждого нового набора санкций Европе становится только хуже. Даже Владимир Владимирович с его ангельским терпением не выдержал и заявил, что так вредить себе могут только придурки (надеюсь, РКН не будет иметь претензий к цитированию президента).

Если кратко, то «мы ломим, гнутся шведы». Иначе вся эта «стенд виз юкрейн» тусовка так бы не истерила о необходимости срочного перемирия. Которого мы им, конечно, не дадим.

Авторы Александр Роджерс