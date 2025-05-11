«Как бесов корёжит»: Кому Великая Победа, а кому перемога Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как в России прошёл парад Победы и Правды, Донни процветает только в «Твиттере», Европа копирует Третий рейх, что ждать от нового Папы Римского. 10 мая, 21:15 Дональд Трамп продолжает отчитываться в соцсетях о своём величии. Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci

Главным событием уходящей недели, безусловно, стал наш парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И праздник сам по себе, и сопутствующий символизм, и наглядная демонстрация, что «изоляция» России провалилась (что были вынуждены с неудовольствием констатировать даже западные пропагандистские СМИ), и показатель, кто на стороне Правды, а кто строит новый еврорейх, и прошедшие вокруг переговоры и подписанные договора. Получилось действительно событие геополитического масштаба.

Ну и бесов корёжит, это всегда приятно. В Библии тоже написано, что праведникам радостно смотреть, как черти горят в аду. И даже атеистам приятно.

Про День Победы и всё с ним связанное у меня отдельный большой текст вышел.

Ну а если кому-то (не будем показывать пальцем, но это Алиев) открывать животноводческий комплекс важнее, чем праздновать День Победы, то и пусть себе сидит в своём горном ауле.

Кстати, на этой неделе исполнился булгаковский юбилей — 4 мая исполнилось ровно сто лет с момента, когда Земля налетела на небесную ось.

Также всю неделю громко взрывалось на индийско-пакистанской границе. Согласитесь, не часто две ядерные державы устраивают конфликт из-за куска бесполезной скалы с риторикой «Весь мир в труху, слюшай!». Там то разгоралось, то притухало, то снова. Но к концу недели вроде объявили о полном прекращении огня. Спасибо Дональду Всемогущему за наше счастливое детство (это сарказм, если что, — сейчас уже зачастую непонятно). Дональд через «Твиттер» всех примирил, сразу после победы в двух мировых войнах и капитуляции хуситов.

Хотя это я забежал вперёд. Дональд наш, отец родной, ногой попирающий небо и головой упирающийся в гору (или там не так было?), также объявил о том, что хуситы капитулировали перед его запредельной мощью и внеземной красотой. Хуситы, правда, оказались не в курсе и уже после этого опять успешно обстреляли аэропорт Бен-Гуриона в Израиле. Но когда Донни смущали такие мелочи? Сказано «перемога» — молчи и восхищайся, стараясь не хихикать слишком громко в процессе.

Впрочем, дела у Донни хорошо идут только в «Твиттере». Потому что на неделе в Риме выбрали нового Папу Римского. Это впервые в истории американский кардинал. Но перемога не задалась, потому что он яростный либерал, «вокист», сторонник однополых браков и ненавистник Трампа и Вэнса. Глобалисты пропихнули на эту должность свою ручную зверушку, озвучивающую всю блевотную повесточку. Теперь богоподобному Донни будет противостоять Папа-Антихрист.

Также Трамп, вручную выкатывающий каждое утро солнце и каждый вечер закатывающий его обратно под землю, спас от неминуемой смерти Макрона, Мерца, Стармера и Туска (это он зря сделал). Потому что якобы (мы же не сомневаемся, как можно) позвонил Путину и попросил не стрелять по киевскому вокзалу, куда приехали эти четыре омбудсмена (за термин спасибо Серому Мышелову). Так и написал: «Я их всех спас».

А не надо было. Потому что они обрадовались, что остались живы, и после оргии с Зеленским на радостях вывалили список из 22 требований к России. Там длинный список безумных хотелок, от немедленного перемирия на 30 дней до фапотьки.

Во-первых, холопы, челобитную царю так не подают. Во-вторых, товарищ Медведев уже всё сказал, что мы все думаем об этих хотелках/требованиях/угрозах. Хотя нет, не всё, но остальное цензура не пропустит. Да и не способны их убогие умишки осмыслить всю глубину русского языка.

Ну какое вообще может быть перемирие на 30 дней, если:

а) предыдущее ограниченное (энергетическое) перемирие Украина не соблюдала ни дня;

б) несколько дней назад в Подмосковье был очередной теракт, устроенный киевским режимом (и у скудоумных даже не хватило ума, чтобы отморозиться, будто это не они);

в) Зеленский только накануне праздника угрожал новыми терактами, в том числе против иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву;

г) Украина продолжает демонстрировать нацистские «ценности» и репрессировать людей за гвардейские ленточки или возложенные к памятникам цветочки.

Если уж вы косплеите Третий рейх, то должны быть готовы, что в конце будет безоговорочная капитуляция (а для отдельных персонажей и крысиный яд).

Авторы Александр Роджерс