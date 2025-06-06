Как поссорились Илон Эрролович и Дональд Фредович: игра на публику или развод Второй день весь мир с попкорном следит за публичной ссорой президента США Дональда Трампа и богатейшего человека планеты Илона Маска. Они обмениваются угрозами и обвинениями, не обращая внимания на финансовые, имиджевые и политические потери. Что это было? 6 июня, 13:16 Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск за время ссоры потеряли миллиарды. Коллаж © Life.ru. Обложка © Frederic Legrand – COMEO © Freepik / starline

Что говорили друг другу Маск и Трамп

Ссора президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, до недавнего времени входившего в команду 47-го хозяина Белого дома, перешла в социальные сети. Всё началось со слов американского лидера, произнесённых на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

— Я бы предпочёл, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь, — посетовал Трамп.

До этого Маск назвал «отвратительной мерзостью» законопроект о налоговых послаблениях. Напомним, что речь идёт о масштабном сокращение госрасходов, увеличении стандартных вычетов, отмене налогообложения чаевых, сверхурочной работы и социального обеспечения для пожилых людей, установке новой налоговой льготы для автомобилей. В марте Илон Маск резко критиковал законопроект о контроле над спутниковыми сетями, напрямую угрожающий независимости Starlink.

В ответ президент США ударил Маска по больному: пригрозил аннулировать федеральные контракты Tesla и SpaceX. Трамп отметил, что самый простой способ сэкономить средства в бюджете — отменить субсидии Space X.

Дальше пошли обвинения Маска в том, что Трамп не смог бы победить на президентских выборах, если бы миллиардера не было рядом. Илон Маск вытащил новый козырь, чтобы похоронить политическую карьеру Трампа.

Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в скандальном деле Эпштейна. Фото © Х / Elon Musk

— Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп! — написал Маск в своих социальных сетях, поддержав предложение об импичменте и назвав имя сменщика действующего президента. Им стал Джей Ди Вэнс.

Дело Эпштейна связано с педофилией и организацией проституции для статусных личностей. Материалы включают документы, протоколы, списки гостей и иные доказательства, собранные в ходе расследования о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Среди упомянутых в них — представители деловой, политической и медийной элиты.

Конфликт космического масштаба

Стоит напомнить, что Илон Маск — генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, которая занимается производством космической техники. Несмотря на то что компания частная, значительную часть средств она получает от государства.

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— Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал, — начал давить Трамп.

Маск в свою очередь начал заявлять о том, что космический корабль Dragon будет выведен из эксплуатации. Таким образом США бы выпали бы из освоения космоса, так как летать особо не на чем.

Кто потушил конфликт

В конфликт оказались втянуты и другие люди. Глава МИД Польши Радислав Сикорский обратился лично к Маску с язвительным сообщением, назвав его «большим человеком». До этого бизнесмен называл поляка «малышом». Примирить стороны попытался рэпер Канье Уэст.

— Братишки, пожалуйста, не надо. Мы очень любим вас обоих, — написал певец.

В итоге перепалку между двумя влиятельными людьми планеты остановил анонимный пользователь, у которого нет и 200 подписчиков. Под постом Маска он оставил такой комментарий: «Жаль наблюдать за этой перепалкой. Вы оба выше всего этого. Остыньте и сделайте паузу на пару дней». Спустя 11 минут Маск ответил: «Хороший совет. Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».

Однако Трамп пока не намерен мириться со своим оппонентом. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска в пятницу не запланирован.

Потери участников конфликта

Ссора между Трампом и Маском привела к падению акций. Фото © Gettyimages / Liu Junfeng

Так или иначе, без потерь не обошлось. И Маск, и Трамп потеряли в деньгах. По данным онлайн-рейтинга Forbes, бизнесмен и инженер имел состояние в 387,9 миллиарда долларов, а президент США — 5,7. Ещё в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов. Согласно статистике Bloomberg, Маск потерял 34 миллиарда долларов. Трамп лишился всего 1 миллиарда. В частности, акции Trump Media & Technology Group потеряли 8% своей стоимости, что привело к убыткам в $202 млн.

Кроме того, мемкоин Трампа подешевел на 10%, сократив состояние бывшего главы государства ещё приблизительно на $900 млн.

Политические последствия

Теперь у Илона Маска куда более серьёзные проблемы. Его предлагают депортировать из США.

— Следует начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твёрдо убеждён, что он является нелегальным мигрантом и должен быть немедленно депортирован из страны, — предложил бывший советник президента США Стив Бэннон. В ответ на это Маск назвал его «коммунистическим придурком».

Трамп пока не собирается встречаться с Маском. Фото © Gettyimages / Kayla Bartkowski

Публичная плоскость конфликта уже обсуждается в американских СМИ. Демократы уже говорят, что конфликт показал, Трамп и Маск работают ради собственного обогащения, а не ради интересов жителей США. Хотя бизнесмен уже задумывается о своей политической партии.

— Разрыв высветил политические и финансовые риски, с которыми каждый из них может столкнуться в результате продолжительной ссоры: Маск, потративший в 2024 году не менее 288 миллионов долларов на помощь в избрании Трампа и других республиканцев, обвинил президента в «такой неблагодарности» и публично подумывал о создании третьей партии, — пишет The Washington Post.

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян считает, что Маск и Трамп могут «побить посуду», но развода не будет, так как от этого проиграют все. Президент может потерять политические очки, а у компаний Маска упадут стоимости акций.

— До сих пор непонятно, почему они взбесились друг на друга. Не исключено, что идёт игра такая на внешнего потребителя, — отметил собеседник Life.ru.

Что же касается создания третьей партии, то такой сценарий тоже не исключён. По словам Мирзаяна, в американском обществе уже давно есть запрос на появление новой политической силы.

— Проблема в том, что для этого нужны огромные деньги, возможность перетрясти все региональные партийные ячейки и иметь политическое влияние. Не уверен, что это есть у Маска, — подытожил эксперт.

Авторы Даниил Черных