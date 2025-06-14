«Импичмент немедленно»: Американцы поздравили Трампа с днём рождения массовыми протестами

В центре Нью-Йорка и других городах Соединённых Штатов проходят многотысячные протесты против политики администрации американского лидера Дональда Трампа. Протесты стали ответом на действия иммиграционных властей, вызвавшие беспорядки в Лос-Анджелесе.

Протесты проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других городах. Видео © Х / rawsalerts / krassenstein / victorshi2020

Тысячи демонстрантов с барабанами и транспарантами шествуют по Пятой авеню, выражая своё недовольство лозунгами: «Нет фашизму, нет диктатуре», «Мы – это власть», «Мир – это власть», «Нет депортациям» и «Нет войне с Ираном». Также звучат обвинения в адрес Трампа и призывы: «Трамп призывает демонов», «Импичмент немедленно». Акция проходит мирно, несмотря на присутствие усиленных полицейских отрядов.

Протест приурочен ко дню рождения президента США и военному параду в Вашингтоне в рамках общенациональной акции No Kings («Нет королям»). Организаторы ожидают, что по всей стране пройдёт не менее 2 тысяч демонстраций.

Масштабные протесты также проходят в Филадельфии, где, по данным местной полиции, участие принимают около 14 тысяч человек. Участники скандируют лозунги и держат плакаты, сравнивающие ситуацию в стране с нацистской Германией. Хозяин Белого дома отвергает эти сравнения и заявляет, что ему приходится преодолевать серьёзные трудности для реализации своей политики.