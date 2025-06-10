Трамп хочет использовать изданный в XIX веке закон для подавления протестов в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования Закона о мятеже 1807 года, который позволяет задействовать армию для подавления внутренних беспорядков. По данным Axios, администрация Белого дома видит в этом инструменте способ обойти ограничения, мешавшие жёсткому ответу на протесты в 2020 году.