Гражданская война? На улицах бунтующего Лос-Анджелеса выросли баррикады, идёт стрельба
Протестующие в Лос-Анджелесе начали сооружать баррикады из мусора
Обложка © X / Eric Matheny
Лос-Анджелес уже четвёртый день охвачен беспорядками. Тысячи протестующих возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ.
Протесты. Видео © X / Eric Matheny
Полиции удалось отбросить бунтовщиков, но те начали сооружать на улице баррикады из мусора и дорожных заграждений. Бунтовщики нападают на служебные машины силовиков.
Протесты в Лос-Анджелесе связаны с облавами на нелегальных мигрантов. Люди сжигают американские флаги и размахивают мексиканскими, переехав из любимой Мексики в ненавистную Америку. Губернатор Калифорнии не просил, но президент США Трамп направил в город нацгвардию для подавления бунта. Глава страны остался доволен жёсткими мерами, которые используют силовики в борьбе с протестующими.