ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 07:14

Гражданская война? На улицах бунтующего Лос-Анджелеса выросли баррикады, идёт стрельба

Протестующие в Лос-Анджелесе начали сооружать баррикады из мусора

Обложка © X / Eric Matheny

Обложка © X / Eric Matheny

Лос-Анджелес уже четвёртый день охвачен беспорядками. Тысячи протестующих возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

Протесты. Видео © X / Eric Matheny

Полиции удалось отбросить бунтовщиков, но те начали сооружать на улице баррикады из мусора и дорожных заграждений. Бунтовщики нападают на служебные машины силовиков.

Протесты в Лос-Анджелесе связаны с облавами на нелегальных мигрантов. Люди сжигают американские флаги и размахивают мексиканскими, переехав из любимой Мексики в ненавистную Америку. Губернатор Калифорнии не просил, но президент США Трамп направил в город нацгвардию для подавления бунта. Глава страны остался доволен жёсткими мерами, которые используют силовики в борьбе с протестующими.

Мятежная Калифорния: Протесты, морпехи и угроза раскола США
Мятежная Калифорния: Протесты, морпехи и угроза раскола США
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar