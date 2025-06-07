США охватили жёсткие акции протеста против иммиграционных рейдов

В Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточённые столкновения из-за иммиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека. Активисты окружили иммиграционный центр, в ответ силовики применили слезоточивый газ и обстреляли митингующих из пейнтбольных ружей. Об этом сообщает CBS News.

«Офицеры и агенты ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США. — Прим. Life.ru) совместно с правоохранительными органами провели четыре федеральных обыска в трёх местах в центре Лос-Анджелеса. Около 44 человек были арестованы в административном порядке, один арестован за препятствование расследованию», — сообщил пресс-секретарь ICE.

Демонстранты прошли шествием по улицам центральной части Лос-Анджелеса, остановившись у съезда с шоссе. Они несли флаги и плакаты с критикой ICE, а некоторые из них наносили граффити на стены столичного центра. В ответ на волну протестов губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ограничил полномочия городской полиции.