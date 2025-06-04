В Воронеже мигрантов-вьетнамцев заставили идти строевым шагом и сняли на видео

Задержанных на воронежском рынке мигрантов заставили идти строевым шагом и сняли всё происходящее на видео. Рейд сотрудники ФСБ и Росгвардии провели на улице Остужева, документы всего проверили у более 300 иностранных граждан.

В Воронеже мигрантов заставили идти строевым шагом. Видео © Telegram / Воронеж №1

На кадрах видно, как несколько иностранцев идут гуськом, положив руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне мигрант держит согнутую в локте руку у головы, вероятно, имитируя воинское приветствие. Рядом с ними стоит сотрудник силовых структур, который задаёт счёт построению. Иностранцы пытаются идти строевым шагом, но у них не получается синхронизировать движения.

«Выявлено 23 вьетнамца, работающих с нарушением законодательства России», — говорится в сообщениях местного паблика.