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4 июня, 09:08

В Воронеже мигрантов-вьетнамцев заставили идти строевым шагом и сняли на видео

Задержанных на воронежском рынке мигрантов заставили идти строевым шагом и сняли всё происходящее на видео. Рейд сотрудники ФСБ и Росгвардии провели на улице Остужева, документы всего проверили у более 300 иностранных граждан.

В Воронеже мигрантов заставили идти строевым шагом. Видео © Telegram / Воронеж №1

На кадрах видно, как несколько иностранцев идут гуськом, положив руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне мигрант держит согнутую в локте руку у головы, вероятно, имитируя воинское приветствие. Рядом с ними стоит сотрудник силовых структур, который задаёт счёт построению. Иностранцы пытаются идти строевым шагом, но у них не получается синхронизировать движения.

«Выявлено 23 вьетнамца, работающих с нарушением законодательства России», — говорится в сообщениях местного паблика.

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Ранее Life.ru рассказал, что приучать к русской культуре мигрантов начали уже давно, например, в конце марта иностранные граждане слушали песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Композицию, ожидавшим депортацию, включили прямо через колонку. Видео стало вирусным и облетело весь Интернет.

Обложка © Telegram / Воронеж №1

Наталья Афонина
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