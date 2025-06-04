В Воронеже мигрантов-вьетнамцев заставили идти строевым шагом и сняли на видео
Задержанных на воронежском рынке мигрантов заставили идти строевым шагом и сняли всё происходящее на видео. Рейд сотрудники ФСБ и Росгвардии провели на улице Остужева, документы всего проверили у более 300 иностранных граждан.
В Воронеже мигрантов заставили идти строевым шагом. Видео © Telegram / Воронеж №1
На кадрах видно, как несколько иностранцев идут гуськом, положив руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне мигрант держит согнутую в локте руку у головы, вероятно, имитируя воинское приветствие. Рядом с ними стоит сотрудник силовых структур, который задаёт счёт построению. Иностранцы пытаются идти строевым шагом, но у них не получается синхронизировать движения.
«Выявлено 23 вьетнамца, работающих с нарушением законодательства России», — говорится в сообщениях местного паблика.
Ранее Life.ru рассказал, что приучать к русской культуре мигрантов начали уже давно, например, в конце марта иностранные граждане слушали песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Композицию, ожидавшим депортацию, включили прямо через колонку. Видео стало вирусным и облетело весь Интернет.
Обложка © Telegram / Воронеж №1