Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 20:05

Ожидающим депортацию из России мигрантам включили песню «Матушка-земля»

В России мигрантам, ожидающим депортации, включили песню «Матушка-земля». Видеозапись с их реакцией на композицию была опубликована в телеграм-канале «ЧП Самара».

Мигрантам включили трек «Матушка-земля». Видео © Telegram / ЧП САМАРА

На видео видно, как в помещении, где находятся десятки мигрантов, через колонку звучит знаменитый трек Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают музыку, опустив глаза. Регион, в котором было снято это видео, не указан.

В России предложили не выдавать субсидии на жильё бывшим мигрантам
В России предложили не выдавать субсидии на жильё бывшим мигрантам

Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят получать водительские права. Лицам, ожидающим депортации, будет отказано в возможности пройти экзамен. Соответствующие поправки в административный регламент предложили внести в МВД России.

Обложка ©

Telegram / ЧП САМАРА

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar