Ожидающим депортацию из России мигрантам включили песню «Матушка-земля»
В России мигрантам, ожидающим депортации, включили песню «Матушка-земля». Видеозапись с их реакцией на композицию была опубликована в телеграм-канале «ЧП Самара».
Мигрантам включили трек «Матушка-земля». Видео © Telegram / ЧП САМАРА
На видео видно, как в помещении, где находятся десятки мигрантов, через колонку звучит знаменитый трек Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают музыку, опустив глаза. Регион, в котором было снято это видео, не указан.
Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят получать водительские права. Лицам, ожидающим депортации, будет отказано в возможности пройти экзамен. Соответствующие поправки в административный регламент предложили внести в МВД России.
Telegram / ЧП САМАРА