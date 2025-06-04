Масштабный рейд: Полиция Петербурга проверила 5 тысяч мигрантов и задержала 200
Петербургская полиция задержала 200 мигрантов за административные нарушения
Обложка © Пресс-служба петербургской полиции
В Санкт-Петербурге третьего июня правоохранительные органы провели масштабную операцию, направленную на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также на обеспечение общественной безопасности. Об этом сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Рейды в Санкт-Петербурге. Видео © Пресс-служба петербургской полиции
Проверочные мероприятия были организованы примерно на десяти объектах, которые являются местами скопления иностранных граждан. В частности, проверки затронули миграционные центры (включая Единый миграционный центр на улице Красных Текстильщиков) и строительные площадки, где трудится большое количество иностранных рабочих.
Всего в ходе рейда было проверено около 5 тысяч иностранных граждан. Свыше 200 мигрантов были доставлены в полицейские участки для оформления документов об административных правонарушениях. Большая часть из них получила штрафы и предписания об устранении выявленных нарушений. Однако около 30 иностранцев, допустивших серьёзные нарушения миграционного законодательства, были уведомлены о предстоящей депортации.
В операции также участвовали инспекторы ГИБДД. Ими было остановлено и проверено порядка 160 автомобилей, в результате чего выявлено около 20 нарушений правил дорожного движения. Подобные рейдовые мероприятия планируется проводить регулярно.
Ранее в Санкт-Петербурге решили запретить мигрантам работать в службах доставки, такси и каршеринге. До этого в Госдуме заявили о необходимости ввести лицензирование для курьеров-иностранцев.