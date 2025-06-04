Масштабный рейд: Полиция Петербурга проверила 5 тысяч мигрантов и задержала 200

В Санкт-Петербурге третьего июня правоохранительные органы провели масштабную операцию, направленную на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также на обеспечение общественной безопасности. Об этом сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Рейды в Санкт-Петербурге. Видео © Пресс-служба петербургской полиции

Проверочные мероприятия были организованы примерно на десяти объектах, которые являются местами скопления иностранных граждан. В частности, проверки затронули миграционные центры (включая Единый миграционный центр на улице Красных Текстильщиков) и строительные площадки, где трудится большое количество иностранных рабочих.

Всего в ходе рейда было проверено около 5 тысяч иностранных граждан. Свыше 200 мигрантов были доставлены в полицейские участки для оформления документов об административных правонарушениях. Большая часть из них получила штрафы и предписания об устранении выявленных нарушений. Однако около 30 иностранцев, допустивших серьёзные нарушения миграционного законодательства, были уведомлены о предстоящей депортации.