В Санкт-Петербурге мигрантам запретят работать таксистами и курьерами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил распоряжение, которое с июня 2025 года запрещает привлекать мигрантов в сферу курьерских услуг и пассажирских перевозок. Этот шаг направлен на регулирование рынка труда и повышение безопасности в указанных отраслях.

Согласно новым правилам, все компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся доставкой товаров, обязаны будут соблюдать строгие нормативы. В частности, для электросамокатов, электровелосипедов и аналогичных транспортных средств устанавливается предельная скорость движения — не более 15 км/ч.

Кроме того, документ дополнительно вводит полный запрет на трудоустройство иностранных граждан по патентной системе в трёх ключевых сегментах: услуги такси, каршеринг и курьерская логистика. Эти меры вступят в силу одновременно с остальными положениями указа в 2025 году.