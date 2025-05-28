В Санкт-Петербурге мигрантам запретят работать таксистами и курьерами
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил распоряжение, которое с июня 2025 года запрещает привлекать мигрантов в сферу курьерских услуг и пассажирских перевозок. Этот шаг направлен на регулирование рынка труда и повышение безопасности в указанных отраслях.
Согласно новым правилам, все компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся доставкой товаров, обязаны будут соблюдать строгие нормативы. В частности, для электросамокатов, электровелосипедов и аналогичных транспортных средств устанавливается предельная скорость движения — не более 15 км/ч.
Кроме того, документ дополнительно вводит полный запрет на трудоустройство иностранных граждан по патентной системе в трёх ключевых сегментах: услуги такси, каршеринг и курьерская логистика. Эти меры вступят в силу одновременно с остальными положениями указа в 2025 году.
Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой введения лицензионной системы для трудовых мигрантов, занятых в сфере доставки. Согласно предложению, соискателям потребуется пройти обязательную регистрацию, проверку безопасности и внести установленный платеж для получения разрешительного документа.