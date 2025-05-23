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Регион
23 мая, 14:23

Путин подписал закон о 4-летнем эксперименте по учёту мигрантов в приложении

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Artyom Sobolev

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начнётся четырёхлетний эксперимент по цифровому учёту мигрантов через мобильное приложение. Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону, иностранные граждане из безвизовых стран, включая трудовых мигрантов с патентами, должны будут регистрироваться в системе и оперативно сообщать о смене места проживания.

Уже находящиеся в регионе мигранты обязаны встать на учёт в течение 30 рабочих дней после старта эксперимента. Исключения сделаны для дипломатов, граждан Белоруссии и обладателей служебных паспортов. МВД совместно с местными властями будет контролировать соблюдение новых правил.

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Ранее глава СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой по созданию системы лицензирования курьерской деятельности для мигрантов. Предполагается, что для получения соответствующей лицензии они должны будут вставать на специальный учёт, проходить проверку и оплачивать пошлину. Так же им могут присваивать индивидуальные номерные жетоны, которые позволят быстро установить личность сотрудника, в случае чрезвычайных происшествий.

Юрий Лысенко
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