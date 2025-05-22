Меркель предрекла Европе погибель из-за мигрантов
Меркель: Европа может быть разрушена из-за миграционных проблем
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Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, предупредила о возможном разрушении Европы из-за миграционных проблем, её слова приводит издание Der Spiegel.
Она раскритиковала усиливающийся контроль на сухопутных границах Германии, который введён для борьбы с нелегальной миграцией, и призвала к поиску общеевропейского решения этой проблемы. Меркель считает, что односторонние действия отдельных стран могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения в Европе.
«Я не верю, что мы сможем окончательно победить нелегальную миграцию на германско-австрийской или германско-польской границе», — заявила Меркель.
Министр внутренних дел страны Александр Добриндт, отвечающий за ужесточение пограничного контроля, намекнул, что новое правительство намерено изменить миграционную политику, проводимую Меркель.
Ранее Меркель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский не должен выступать на переговорах без поддержки своих союзников. По её мнению, экс-комик должен обсудить вопрос о прекращении огня со всеми своими партнёрами, прежде чем принимать окончательное решение. Политик заявила, что когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками.