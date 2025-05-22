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22 мая, 19:14

Меркель предрекла Европе погибель из-за мигрантов

Меркель: Европа может быть разрушена из-за миграционных проблем

Обложка © ТАСС / dpa/ Michael Kappeler

Обложка © ТАСС / dpa/ Michael Kappeler

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, предупредила о возможном разрушении Европы из-за миграционных проблем, её слова приводит издание Der Spiegel.

Она раскритиковала усиливающийся контроль на сухопутных границах Германии, который введён для борьбы с нелегальной миграцией, и призвала к поиску общеевропейского решения этой проблемы. Меркель считает, что односторонние действия отдельных стран могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения в Европе.

«Я не верю, что мы сможем окончательно победить нелегальную миграцию на германско-австрийской или германско-польской границе», — заявила Меркель.

Министр внутренних дел страны Александр Добриндт, отвечающий за ужесточение пограничного контроля, намекнул, что новое правительство намерено изменить миграционную политику, проводимую Меркель.

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Ранее Меркель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский не должен выступать на переговорах без поддержки своих союзников. По её мнению, экс-комик должен обсудить вопрос о прекращении огня со всеми своими партнёрами, прежде чем принимать окончательное решение. Политик заявила, что когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками.

Анастасия Никонорова
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