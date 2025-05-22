Меркель предрекла Европе погибель из-за мигрантов

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, предупредила о возможном разрушении Европы из-за миграционных проблем, её слова приводит издание Der Spiegel.

Она раскритиковала усиливающийся контроль на сухопутных границах Германии, который введён для борьбы с нелегальной миграцией, и призвала к поиску общеевропейского решения этой проблемы. Меркель считает, что односторонние действия отдельных стран могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения в Европе.

«Я не верю, что мы сможем окончательно победить нелегальную миграцию на германско-австрийской или германско-польской границе», — заявила Меркель.

Министр внутренних дел страны Александр Добриндт, отвечающий за ужесточение пограничного контроля, намекнул, что новое правительство намерено изменить миграционную политику, проводимую Меркель.