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Регион
8 июня, 20:32

Армия США направила нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов против Трампа

Бойцы национальной гвардии США. Обложка © Х / nicksortor

Бойцы национальной гвардии США. Обложка © Х / nicksortor

Армия США подтвердила размещение сил национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Это решение принято на фоне растущих протестов против миграционной политики американского лидера Дональда Трампа.

В воскресенье мэр Лос-Анджелеса Барен Басс опровергла слова хозяина Белого дома о том, что национальная гвардия уже активно работает над подавлением беспорядков. Она заявила, что войска ещё даже не прибыли в город.

Протесты начались ещё в субботу. Видео © Х / nicksortor

Армия Соединённых Штатов сообщила, что на данный момент в Лос-Анджелесе уже дислоцированы около 300 солдат, которые находятся в трёх разных локациях как в самом городе, так и в его окрестностях. Ожидается, что их присутствие поможет обеспечить порядок и безопасность на фоне эскалации уличных протестов.

Протестующих разгоняли водомётами. Видео © Х / ianonpatriot

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Напомним, в эти выходные США охватили жёсткие акции протеста против иммиграционных рейдов, основные беспорядки разразились на улицах Лос-Анджелеса. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что власти могут отправить в город морпехов из-за незатихающих протестов. Сам американский лидер Дональд Трамп, против политики которого выступают иммигранты и некоторые американцы, высоко оценил разгон протестующих газом и стрельбой.

Юния Ларсон
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