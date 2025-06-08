Морпехи приведены в состояние повышенной готовности из-за протестов Лос-Анджелесе

Американские власти могут направить в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты из-за ожесточённых столкновений мигрантом с местной полицией после проведения проверок и угроз депортации. Об этом министр обороны США Пит Хегсет написал в соцсети X. По его словам, протесты создали «серьёзную угрозу национальной безопасности» страны.

«Министерство обороны немедленно направляет Национальную гвардию в поддержку федеральных правоохранителей в Лос-Анджелесе. А если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещённые на базе Кэмп-Пендлтон, они приведены в состояние повышенной готовности», — пояснил Хегсет.