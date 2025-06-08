Морпехи приведены в состояние повышенной готовности из-за протестов Лос-Анджелесе
Глава Пентагона Хегсет: В Лос-Анджелес могут направить морпехов из-за протестов
Протесты. Обложка © X / Anthony
Американские власти могут направить в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты из-за ожесточённых столкновений мигрантом с местной полицией после проведения проверок и угроз депортации. Об этом министр обороны США Пит Хегсет написал в соцсети X. По его словам, протесты создали «серьёзную угрозу национальной безопасности» страны.
«Министерство обороны немедленно направляет Национальную гвардию в поддержку федеральных правоохранителей в Лос-Анджелесе. А если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещённые на базе Кэмп-Пендлтон, они приведены в состояние повышенной готовности», — пояснил Хегсет.
Напомним, в Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточённые столкновения из-за иммиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека. На улицы вышли сотни людей с транспарантами «Ни один человек не является незаконным» и лозунгами «Освободите их, пусть остаются». Активисты окружили иммиграционный центр, американские силовики применили слезоточивый газ и открыли стрельбу по митингующим из пейнтбольных ружей. Комиссар по вопросам миграционной политики США Том Хоман пообещал жёсткий ответ протестующим.