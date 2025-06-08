Нацгвардия направлена в Лос-Анджелес после протестов в поддержку мигрантов

В Лос-Анджелесе начались массовые протесты против депортации нелегальных мигрантов, что вынудило власти прибегнуть к силовому сценарию. По данным NBC News, полиция разогнала демонстрантов с применением слезоточивого газа, на этом фоне Белый дом объявил о введении в город Национальной гвардии. Комиссар по вопросам миграционной политики Том Хоман заявил, что действия протестующих не останутся без ответа.

«Сегодня мы задействуем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим этим людям отпор», — подчеркнул он.

При этом Хоман отметил, что выражение мнения — законно, но тем, кто «поднимет руку на офицеров или уничтожит имущество», грозит ответственность. Такое решение вызвало резкую реакцию властей Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал мобилизацию Нацгвардии «целенаправленным подстрекательством» и заявил, что это только усугубит обстановку. По его словам, местные полицейские справляются с ситуацией, и дополнительное силовое вмешательство не требуется.