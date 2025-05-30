Суд разрешил Трампу выдворить из США полмиллиона мигрантов

Верховный суд США предоставил администрации Дональда Трампа право депортировать мигрантов, прибывших на территорию страны в рамках программы, запущенной командой экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена осуществить принудительное возвращение на родину до миллиона нелегальных мигрантов в течение года. Это число существенно превосходит показатели предыдущих периодов: за восемь лет президентства Барака Обамы (2009-2017) максимальное число высланных лиц не превышало 400 тысяч в год