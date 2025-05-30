Суд разрешил Трампу выдворить из США полмиллиона мигрантов
Bloomberg: Суд разрешил Трампу выдворить мигрантов, въехавших при Байдене
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Верховный суд США предоставил администрации Дональда Трампа право депортировать мигрантов, прибывших на территорию страны в рамках программы, запущенной командой экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.
По данным агентства, суд дал «зелёный свет» на ускоренное лишение временного легального статуса, предоставленного администрацией Байдена, примерно 500 тысячам мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена осуществить принудительное возвращение на родину до миллиона нелегальных мигрантов в течение года. Это число существенно превосходит показатели предыдущих периодов: за восемь лет президентства Барака Обамы (2009-2017) максимальное число высланных лиц не превышало 400 тысяч в год