«Отличная работа»: Трамп оценил разгон протестующих в Лос-Анджелесе газом и стрельбой
Трамп похвалил Нацгвардию за разгон протестов в Лос-Анджелесе и запретил маски
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Президент США Дональд Трамп выразил благодарность военным Национальной гвардии, которые, по его мнению, хорошо справились с подавлением протестов в Лос-Анджелесе, начавшимися из-за депортации нелегальных мигрантов. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
«Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <…>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет», — отметил Трамп.
По его словам, митингующие прятали свои лица под масками, поэтому «с этого момента на протестах их запрещается носить». Американский лидер не стал пояснять, как именно будет контролироваться соблюдение запрета.
Напомним, в Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточённые столкновения из-за иммиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека. На улицы вышли сотни людей с транспарантами «Ни один человек не является незаконным» и лозунгами «Освободите их, пусть остаются». Американские силовики применили слезоточивый газ и открыли стрельбу по митингующим из пейнтбольных ружей. Комиссар по вопросам миграционной политики США Том Хоман пообещал жёсткий ответ протестующим. В Минобороны РФ привели в состояние повышенной готовности Корпус морской пехоты.