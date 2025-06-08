«Отличная работа»: Трамп оценил разгон протестующих в Лос-Анджелесе газом и стрельбой

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность военным Национальной гвардии, которые, по его мнению, хорошо справились с подавлением протестов в Лос-Анджелесе, начавшимися из-за депортации нелегальных мигрантов. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <…>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет», — отметил Трамп.