Обратно к Зеленскому: Трамп хочет депортировать свыше 200 тысяч украинцев

Администрация Дональда Трампа рассматривала масштабный план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тысяч выходцев из Украины, находящихся на территории США. Информация об этом, подкреплённая внутренними документами, появилась в The Washington Post.

Как отмечает издание, США рассматривает возможность перенаправления до 250 миллионов долларов из фондов, предназначенных для иностранной помощи, на финансирование депортации беженцев, в том числе и из зон конфликтов. По данным источников, это решение может затронуть не только украинских граждан, но полмиллиона выходцев из Гаити.

«Администрация Трампа планирует направить до 250 миллионов долларов, выделенных на иностранную помощь, на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов, включая 700 тысяч украинских и гаитянских мигрантов», — говорится в сообщении.

Депортации могут коснуться также граждан Афганистана, Судана, Ливии и Йемена. Стоит подчеркнуть, что план, по-видимому, предполагал обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая обычно играет важную роль в координации таких процессов.