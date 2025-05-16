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16 мая, 12:43

Американцам покажут телешоу, где мигранты будут бороться за гражданство США

WSJ: В США запустят ТВ-шоу для мигрантов на получение гражданства

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность участия в создании телевизионного шоу, где мигранты смогут состязаться за получение американского гражданства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Идея шоу принадлежит продюсеру и мигранту из Канады Робу Уорсоффу, который вынашивал её с времён президентства Барака Обамы. По задумке, программа станет «празднованием американского гражданства».

Уорсофф уточнил, что это не будет шоу в стиле «Голодных игр», где проигравшие рискуют быть депортированными. Участники будут соревноваться в знаниях американской истории и науки, при этом принять участие смогут только легальные мигранты. Он отметил, что переговоры с министерством проходят успешно, и уже начаты обсуждения с потенциальными телесетями.

Пресс-секретарь министерства Триша Маклафлин сообщила, что окончательное решение о запуске проекта ещё не принято, но ведомство ежегодно получает множество предложений о возможных телевизионных проектах. Кроме того, у него уже есть опыт в подобном сотрудничестве.

«Мы в самом начале процесса», — заявила Маклафлин.

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Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа разрабатывает план, который предполагает депортацию около миллиона нелегальных мигрантов в течение года. Во время президентства Барака Обамы, который занимал пост с 2009 по 2017 год, максимальное количество депортаций составляло 400 тысяч в год.

Анастасия Никонорова
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