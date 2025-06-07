В Киеве полицейские задержали противников проведения гей*-парада

Киевская полиция задержала группу молодых людей, протестовавших против запланированного ЛГБТ*-мероприятия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На видео из соцсетей видно, как сотрудники полиции в защитной экипировке задерживают несколько человек. Применяя силу, они укладывают их на землю, надевают наручники и помещают в полицейский автомобиль, который затем покидает место происшествия. Количество задержанных не уточняется.

«Сегодня, я так понимаю, будет проходит ЛГБТ*-парад где-то неподалёку, или в ближайшее время. Ребята вышли за традиционные ценности, они никому не мешали, и их сразу полиция запаковала в автозак», — комментирует автор ролика за кадром.

По сообщениям местных СМИ, задержания связаны с попыткой представителей праворадикальных групп сорвать гей*-парад, что привело к столкновениям с полицией.

Столкновения из-за проведения ЛГБТ*-парадов на Украине происходят далеко не первый раз. В преддверье Пасхи в Киеве возле кинотеатра «Октябрь» также произошла стычка полиции с противниками проведения на Пасху ЛГБТ*-кинофестиваля Sunny Bunny. Правоохранители разогнали активистов.