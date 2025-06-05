В четырёх российских регионах преподаватели вузов пропагандировали ЛГБТ* по указке из Британии

В высших учебных заведениях четырёх российских регионов была пресечена незаконная деятельность преподавателей, распространявших среди студентов литературу и пособия в поддержку ценностей ЛГБТ*. Это происходило в рамках сотрудничества с представителями британского фонда. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе расследования, как сообщили в ведомстве, было выявлено сотрудничество между представителями вузов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей и британским фондом Oxford Russia Fund**. По данным ФСБ, сотрудники учебных заведений действовали по указанию функционеров иностранной неправительственной организации, осуществляя незаконную деятельность.

«В ходе проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации. <...> [Они] осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей», — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru сообщал о признании на территории РФ нежелательной деятельность организации The British Council** (Британский совет**). По информации Генеральной прокуратуры, организация оказывает значительную поддержку ЛГБТ*-движению и осуществляет деятельность, имеющую целью дискредитацию политического курса Российской Федерации как внутри страны, так и на международной арене.