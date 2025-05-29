Британскую Amnesty International* внесли в список нежелательных в РФ организаций

Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов. Об этом стало известно из информации, размещённой на сайте министерства.

Организация Amnesty International*, основанная в Великобритании в 1961 году, осуществляла свою деятельность как в СССР, так и в России. В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ исключило Amnesty International* из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО, ссылаясь на нарушение российского законодательства. Это решение привело к закрытию филиала организации в России. Тем не менее представители Amnesty International* отметили, что активисты могут продолжать свою работу даже без официального представительства.