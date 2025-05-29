Британскую Amnesty International* внесли в список нежелательных в РФ организаций
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Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов. Об этом стало известно из информации, размещённой на сайте министерства.
Организация Amnesty International*, основанная в Великобритании в 1961 году, осуществляла свою деятельность как в СССР, так и в России. В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ исключило Amnesty International* из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО, ссылаясь на нарушение российского законодательства. Это решение привело к закрытию филиала организации в России. Тем не менее представители Amnesty International* отметили, что активисты могут продолжать свою работу даже без официального представительства.
Напомним, что ранее организацию признали нежелательной в прокуратуре РФ. Там указали, что Лондонская штаб-квартира Amnesty International Limited* является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима.
* Внесены в реестр нежелательных организаций.