Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 19:21

Британскую Amnesty International* внесли в список нежелательных в РФ организаций

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов. Об этом стало известно из информации, размещённой на сайте министерства.

Организация Amnesty International*, основанная в Великобритании в 1961 году, осуществляла свою деятельность как в СССР, так и в России. В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ исключило Amnesty International* из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО, ссылаясь на нарушение российского законодательства. Это решение привело к закрытию филиала организации в России. Тем не менее представители Amnesty International* отметили, что активисты могут продолжать свою работу даже без официального представительства.

СПИД-фонды Элтона Джона признаны нежелательными в России
СПИД-фонды Элтона Джона признаны нежелательными в России

Напомним, что ранее организацию признали нежелательной в прокуратуре РФ. Там указали, что Лондонская штаб-квартира Amnesty International Limited* является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar