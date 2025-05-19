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Регион
19 мая, 11:45

Amnesty International* признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала Amnesty International* нежелательной в РФ

Здание Генпрокуратуры РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Здание Генпрокуратуры РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Деятельность международной организации Amnesty International* признана нежелательной в России. Соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Лондонская штаб-квартира Amnesty International Limited* является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима», — говорится в сообщении.

Участники организации, как заявили в ведомстве, поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.

Организация Amnesty International*, основанная в Великобритании в 1961 году, осуществляла свою деятельность как в Советском Союзе, так и в РФ. В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ исключило Amnesty International* из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО, мотивируя это нарушением российского законодательства. Это повлекло за собой закрытие филиала организации в РФ. Однако, как заявили в Amnesty International*, активисты могли продолжить свою работу и без официального представительства.
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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности фондов Элтона Джона по борьбе со СПИДом*. Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте ведомства, причиной стало участие организации в кампаниях по очернению России, развернувшихся с начала СВО.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

Мария Любицкая
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