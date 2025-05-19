Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ, но не стала пересматривать его выводы

Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ, но не стала пересматривать его выводы

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности фондов Элтона Джона по борьбе со СПИДом*. Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте ведомства, причиной стало участие организации в кампаниях по очернению России, развернувшихся с начала СВО.