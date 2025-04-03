Фонды Элтона Джона Elton John AIDS Foundation* признали нежелательными в России, организации с начала СВО участвует в очернении страны. Решение приняла Генеральная прокуратура РФ, информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций (НПО) Elton John AIDS Foundation*. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована ещё одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон», — говорится в сообщении.

Основной задачей неправительственных организаций является оказание поддержки общественным объединениям, работающим над профилактикой и борьбой со СПИДом среди наиболее уязвимых групп, таких как представители ЛГБТ** и люди с зависимостями. Также СПИД-фонды оказывают содействие в преодолении дискриминации и предвзятости по отношению к ВИЧ-инфицированным и тем, кто придерживается нетрадиционных взглядов.

Кроме того, НПО акцентируют внимание на продвижении нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семейных отношений и вопросов смены пола. Они негативно относятся к политике стран, которые защищают традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее Life.ru рассказал, что в Роcсии признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации The European Leadership Network* («Европейская сеть лидеров»*). Компания продвигает антироссийскую повестку и активно поддерживает преступления украинских неонацистов. Кроме того, она называет агрессорами страны, которые не поддерживают курс коллективного Запада.