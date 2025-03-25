В России признали нежелательной финансируемую НАТО «Европейскую сеть лидеров»*

В России признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации The European Leadership Network* («Европейская сеть лидеров»*), финансируемую НАТО. Это следует из заявления пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве уточнили, что задачами организации является пропаганда концепции расширения НАТО. Кроме того, «Европейская сеть лидеров»* продвигает антироссийскую повестку и демонстративно поддерживает преступлений украинских неонацистов.

Организация размещает материалы на своих информационных ресурсах, называя агрессорами страны, которые не поддерживают курс коллективного Запада. Цели специальной военной операции (СВО), по их мнению, являются захватническими.

Подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security было создано для сбора различного рода информации и работы с молодёжью. Оно активно финансируется, в том числе Фондом Карнеги за международный мир* и Фондом имени Фридриха Эберта* — организациями, которые также находятся в списке нежелательных в России.

Финансово European Leadership Network* поддерживают НАТО, МИД Великобритании и Финляндии, Фонд имени Генриха Бёлля*. Организация была учреждена в 2011 году бывшим британским дипломатом. Её целями якобы являются разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на платформах нежелательных структур. Целью документа станет предотвращение обогащения враждебных организаций. В связи с этим законодатели разработали проект, который предполагает запрет на размещение рекламы на ресурсах, принадлежащих таким структурам. Это также касается сайтов, доступ к которым был ограничен по решению суда, и владельцами которых являются объединения, ликвидированные или запрещённые судебными инстанциями.