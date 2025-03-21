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21 марта, 14:14

Список иноагентов пополнили режиссёр Вырыпаев* и экс-музыкант «КиШа»

Режиссёр Вырыпаев* и экс-участник «Короля и Шута» Балунов* признаны иноагентами

Иван Вырыпаев*, Александр Балунов*. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Иван Вырыпаев*, Александр Балунов*. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Минюст обновил список иноагентов, включив в него режиссёра Ивана Вырыпаева* и экс-участника группы «Король и Шут» Александра Балунова* (Балу*). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве пояснил, что Балунов* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также материалов зарубежных организаций, признанных в России нежелательными. Ранее музыканта оштрафовали за дискредитацию армии. Основой для составления административного протокола стали пять публикаций из личного телеграм-канала Балунова*, которые он сделал с июля по октябрь этого года. В этих постах он не раз высказывал поддержку Киеву в контексте конфликта на Украине. Сам Балунов* давно живёт в США.

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Вырыпаев* принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также в создании и распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Проживающего в Польше Вырыпаева* заочно арестовали 17 мая 2023 года. В декабре того же года режиссёра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, и приговорили к восьми годам колонии. Однако в июле Мосгорсуд отменил приговор в связи с нарушениями при рассмотрении дела. Позже Вырыпаева* приговорили повторно.

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Также в список иноагентов добавлены журналист Низфа Аршба*, художник Слава Комиссаров*, журналист Изида Чаниа* и писатель Михаил Шишкин*.

Ранее в Госдуме озаботились статусом иноагента для Ивана Урганта. Депутат обратился к министру юстиции с просьбой провести проверку на предмет возможного иностранного влияния на телеведущего.

* Признаны Минюстом России иностранным агентом.

Никита Никонов
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