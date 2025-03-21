Список иноагентов пополнили режиссёр Вырыпаев* и экс-музыкант «КиШа»

В ведомстве пояснил, что Балунов* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также материалов зарубежных организаций, признанных в России нежелательными. Ранее музыканта оштрафовали за дискредитацию армии. Основой для составления административного протокола стали пять публикаций из личного телеграм-канала Балунова*, которые он сделал с июля по октябрь этого года. В этих постах он не раз высказывал поддержку Киеву в контексте конфликта на Украине. Сам Балунов* давно живёт в США.