Россиянам запретят размещать рекламу в Instagram*, Facebook* и YouTube

На следующей неделе Государственная дума планирует рассмотреть законопроект, который вводит запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, признанных нежелательными и заблокированных в России. Целью документа станет предотвращение обогащения враждебных структур.

Сегодня российские блогеры и предприниматели продолжают размещать рекламу в заблокированных социальных сетях, используя технологии обхода ограничений, такие как VPN. Кроме того, многие граждане РФ, используя определённые платформы, даже не осознают, что тем самым финансируют деятельность нежелательных организаций.

«Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и её гражданам», — отметили в Госдуме.

В связи с этим законодатели разработали проект, который предполагает запрет на размещение рекламы на ресурсах, принадлежащих таким структурам. Это также касается сайтов, доступ к которым был ограничен по решению суда, и владельцами которых являются объединения, ликвидированные или запрещённые судебными инстанциями.

Напомним, в России с 2022 года заблокированы Роскомнадзором соцсети Instagram* и Facebook* из-за решения Meta** снять ограничения на публикации, содержащие призывы к насилию, в том числе против российских военнослужащих. В марте 2022 года Twitter был полностью заблокирован на территории РФ. А YouTube недоступен с российских ВПН с лета 2024 года.