Госдума отклонила проект закона о депремировании работников
Госдума отказалась поддерживать проект ЛДПР о депремировании работников
Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование» и порядок данной процедуры. Под указанным понятием понимается невыплата или уменьшение поощрительной части зарплаты.
В проекте закона говорится, что депремировать можно только при наличии основания в соответствии с трудовым законодательством. При этом зарплата не должна уменьшится более чем на 20%. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что понятие депремирования устанавливает автоматическое право сотрудника на получение премии без учёта его труда и ограничивает возможность руководителя по снижения размера указанной выплаты.
В ГД добавили, что эта норма создала бы противоречие с действующим подходом. Кроме того, это бы увеличило риск появления трудовых споров.
Напомним, что в августе 2024 года депутаты ЛДПР выступили с инициативой остановить безосновательное уменьшение размера премии сотрудникам. Парламентарии внесли данный законопроект в Госдуму. Планировалось, что эта идея позволит защитить сотрудников от «своеволия» работодателей и при этом будет соблюдаться принцип взаимной защиты прав и интересов начальника. В ноябре того же года этот проект отклонили в Правительстве РФ.
Life.ru