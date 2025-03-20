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20 марта, 14:27

Госдума отклонила проект закона о депремировании работников

Госдума отказалась поддерживать проект ЛДПР о депремировании работников

Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование» и порядок данной процедуры. Под указанным понятием понимается невыплата или уменьшение поощрительной части зарплаты.

В проекте закона говорится, что депремировать можно только при наличии основания в соответствии с трудовым законодательством. При этом зарплата не должна уменьшится более чем на 20%. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что понятие депремирования устанавливает автоматическое право сотрудника на получение премии без учёта его труда и ограничивает возможность руководителя по снижения размера указанной выплаты.

В ГД добавили, что эта норма создала бы противоречие с действующим подходом. Кроме того, это бы увеличило риск появления трудовых споров.

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Напомним, что в августе 2024 года депутаты ЛДПР выступили с инициативой остановить безосновательное уменьшение размера премии сотрудникам. Парламентарии внесли данный законопроект в Госдуму. Планировалось, что эта идея позволит защитить сотрудников от «своеволия» работодателей и при этом будет соблюдаться принцип взаимной защиты прав и интересов начальника. В ноябре того же года этот проект отклонили в Правительстве РФ.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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