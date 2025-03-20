Госдума отклонила проект закона о депремировании работников

Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование» и порядок данной процедуры. Под указанным понятием понимается невыплата или уменьшение поощрительной части зарплаты.

В проекте закона говорится, что депремировать можно только при наличии основания в соответствии с трудовым законодательством. При этом зарплата не должна уменьшится более чем на 20%. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что понятие депремирования устанавливает автоматическое право сотрудника на получение премии без учёта его труда и ограничивает возможность руководителя по снижения размера указанной выплаты.

В ГД добавили, что эта норма создала бы противоречие с действующим подходом. Кроме того, это бы увеличило риск появления трудовых споров.