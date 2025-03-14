В России стали активнее платить премии сотрудникам
РБК: Российские компании стали чаще премировать сотрудников
В России работодатели стали активнее платить сотрудникам квартальные и ежемесячные премии, хотя в последние годы от этого уходили. Изменения связаны с экономической ситуацией и дефицитом кадров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
«Мы действительно видим хотя и не массовый, но всё чаще встречающийся в компаниях тренд на выплату квартальных или ежемесячных премий», — цитирует издание эксперта Карину Худенко.
Больше прочих тенденцию премирования почувствовали работники среднего звена. Если в 2023 году было лишь 19% получателей выплат из этой категории, то в 2024-м уже 29%. При этом доля компаний, поощряющих сотрудников, сократилась с 73% до 65%.
Чаще всего ежемесячные премии получают рабочие и вспомогательный персонал. Им дают бонусы 53% работодателей. Специалистам выплачивают премии 32%, управленцам — 27%, а топ-менеджерам — 13%. Также отмечается, что самой редкой является выплаты премий каждые шесть месяцев;
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