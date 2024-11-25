Кабмин отклонил проект ЛДПР о порядке лишения работников премий
Правительство отказалось поддерживать проект ЛДПР о депремировании работников
Правительство России отклонило законопроект ЛДПР, в котором предлагалось ввести в Трудовой кодекс понятие «депремирование» и установить порядок его применения. Официальный отзыв кабинета министров доступен ТАСС.
«Предлагаемые положения прямо противоречат позиции Конституционного суда РФ, поскольку произвольная отмена или уменьшение выплат стимулирующего характера без изменения условий трудового договора не допускается, и работнику может быть не начислена или начислена не в полном размере только премия, но не иные стимулирующие выплаты», — подчеркнули в кабмине.
Правительство также сообщило, что в ответ на постановление Конституционного суда РФ было внесено другое предложение в Госдуму, касающееся премий, которое предлагает альтернативный подход к возможности снижения стимулирующих выплат.
Напомним, что в начале августа депутаты ЛДПР выступили с инициативой остановить безосновательное уменьшение размера премии сотрудникам. Политики внесли данный законопроект в Госдуму. Планировалось, что эта идея позволит защитить сотрудников от «своеволия» работодателей и при этом будет соблюдаться принцип взаимной защиты прав и интересов начальника.
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