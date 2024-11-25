Кабмин отклонил проект ЛДПР о порядке лишения работников премий

Правительство России отклонило законопроект ЛДПР, в котором предлагалось ввести в Трудовой кодекс понятие «депремирование» и установить порядок его применения. Официальный отзыв кабинета министров доступен ТАСС.

«Предлагаемые положения прямо противоречат позиции Конституционного суда РФ, поскольку произвольная отмена или уменьшение выплат стимулирующего характера без изменения условий трудового договора не допускается, и работнику может быть не начислена или начислена не в полном размере только премия, но не иные стимулирующие выплаты», — подчеркнули в кабмине.

Правительство также сообщило, что в ответ на постановление Конституционного суда РФ было внесено другое предложение в Госдуму, касающееся премий, которое предлагает альтернативный подход к возможности снижения стимулирующих выплат.