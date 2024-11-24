Путин утвердил закон о выделении машино-мест в паркингах без согласия соседей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс регистрации машино-мест в паркингах с общей долевой собственностью. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Новый порядок был подготовлен в ответ на решение Конституционного суда от апреля 2023 года и призван усилить правовую защиту владельцев парковочных мест. Согласно закону, собственник доли может выделить своё парковочное место как самостоятельный объект недвижимости. Для этого больше не потребуется согласие всех остальных владельцев, даже если их количество велико или они не знакомы друг с другом.

Ключевым этапом станет работа кадастрового инженера, который подготовит технический план с учётом проектной документации здания и данных о праве собственности на долю. Специалист также обязан разместить уведомление о выделении парковочного места.

В извещении должны содержаться данные собственника, контактная информация инженера, кадастровый номер, точный адрес объекта, схема расположения машино-места и порядок ознакомления с документацией. Для возможных возражений устанавливается срок не менее 30 дней.