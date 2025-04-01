Суд в Москве оштрафовал Шульман* за сотрудничество с нежелательной организацией

Мещанский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на политолога Екатерину Шульман* за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, занимающимся исследованием России и Евразии.

Суд признал Шульман виновной по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся участия в деятельности иностранных или международных организаций, которые считаются нежелательными в России, и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Максимально по данной статье закона физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч.

В материалах дела, озвученных в суде, прокуратура указала на наличие информации о Шульман в различных СМИ в качестве эксперта Берлинского центра Карнеги. Эта организация является частью Фонда Карнеги, который летом 2024 года был признан нежелательным на территории нашей страны.

Недавно Министерство внутренних дел России объявило политолога Екатерину Шульман в розыск. Она разыскивается по уголовной статье за нарушение правил деятельности иноагента, что может повлечь за собой наказание в виде двух лет лишения свободы. Стоит отметить, что с 2022 года Шульман проживает в Германии, а 15 апреля того же года она была включена в список иноагентов.