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Регион
1 апреля, 10:50

Суд в Москве оштрафовал Шульман* за сотрудничество с нежелательной организацией

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Мещанский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на политолога Екатерину Шульман* за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, занимающимся исследованием России и Евразии.

Суд признал Шульман виновной по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся участия в деятельности иностранных или международных организаций, которые считаются нежелательными в России, и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Максимально по данной статье закона физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч.

В материалах дела, озвученных в суде, прокуратура указала на наличие информации о Шульман в различных СМИ в качестве эксперта Берлинского центра Карнеги. Эта организация является частью Фонда Карнеги, который летом 2024 года был признан нежелательным на территории нашей страны.

Как сеть иноагентов в Москве натаскивает женщин против России
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Недавно Министерство внутренних дел России объявило политолога Екатерину Шульман в розыск. Она разыскивается по уголовной статье за нарушение правил деятельности иноагента, что может повлечь за собой наказание в виде двух лет лишения свободы. Стоит отметить, что с 2022 года Шульман проживает в Германии, а 15 апреля того же года она была включена в список иноагентов.

* Признана иноагентом в России

Марина Фещенко
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