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Регион
5 июня, 05:33

Деятельность поддерживающего ЛГБТ** «Британского совета»* признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура: Деятельность «Британского совета»* признана нежелательной в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

На основании материалов ФСБ деятельность неправительственной организации The British Council* (Британский совет*) признана нежелательной на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным Генпрокуратуры, организация активно поддерживает ЛГБТ**-движение, а также реализует проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ и нацеленные на ослабление российской идентичности в бывших советских республиках.

ФСБ сообщила, что Британский совет*, выступающий основным инструментом влияния Лондона, используется британскими спецслужбами для подрыва суверенитета независимых государств. Организация, под видом образовательных и культурных программ, участвует в секретных операциях, замаскированных под инициативы по урегулированию конфликтов, продвижению молодых политических лидеров и пропаганде западных ценностей, что, по данным ФСБ, направлено на достижение геополитических целей Великобритании.

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Ранее минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Оксана Попова
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