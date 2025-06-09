Мятежная Калифорния: Протесты, морпехи и угроза раскола США Уже несколько дней Лос-Анджелес охвачен беспорядками из-за рейдов против нелегальных мигрантов. В город вошли войска Национальной гвардии. Есть риск, что бои с силовиками охватят всю Калифорнию. Подробности — в материале Life.ru. 9 июня, 14:39 Лос-Анджелес охвачен беспорядками. Обложка © ТАСС / Jae C. Hong

Президент США Дональд Трамп поручил Минобороны, Минюсту и Министерству внутренней безопасности пресечь бунты мигрантов в Лос-Анджелесе. Мятежом против законов и суверенитета США назвал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер происходящие события в Калифорнии. Сейчас в штате идут столкновения между силовиками и протестующими, которые не согласны с решением президента Дональда Трампа по вопросу мигрантов.

Напомним, что борьба с нелегальными мигрантами была одной из предвыборных тем Дональда Трампа. 21 января 2025 года сразу после инаугурации нового президента анонсировались масштабные рейды миграционной службы в Чикаго, штат Иллинойс. В первую очередь миграционные власти хотели разобраться с нелегалами с криминальным прошлым. После Чикаго рейды ожидались в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Калифорнии, Денвере, Колорадо, а также в Майами. На деле всё оказалось не так просто.

Почему войска вошли в Калифорнию

Губернатор Калифорнии хочет подать в суд на Трампа за ввод в Лос-Анджелес силовиков. Фото © ТАСС / Jae Hong

Служба иммиграционного и таможенного контроля преступила к задержанию мигрантов в Лос-Анджелесе. Правоохранители взяли больше 100 человек. Среди них были преступники, состоящие в различных этнических группировках. Это вызвало волну негодования, вылившуюся в столкновения с силовиками.

— Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет, — написал президент США Дональд Трамп в социальных сетях.

И действительно, Вашингтон происходящее на западном побережье не терпел и направил в Калифорнию силовиков. Всего приехало около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Но это не понравилось губернатору штата Гэвину Ньюсому. Он назвал это решение незаконным и заявил, что подаёт в суд на Трампа из-за его решения направить Нацгвардию в Лос-Анджелес. Важно отметить, что он представитель Демократической партии. В 2022 году его называли возможным сменщиком Джо Байдена.

— Я официально попросил администрацию Трампа отменить незаконное развёртывание солдат в округе Лос-Анджелес и вернуть их под моё командование, — заявил Ньюсом.

Жители Лос-Анджелеса жгут машины силовиков. Фото © ТАСС / Zuma

Администрация Трампа за словом в карман не полезла и дала понять губернатору Калифорнии, что если ему не нравится Нацгвардия, то в города войдут морпехи.

— Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещённые на базе Кэмп-Пендлтон. Они приведены в состояние повышенной готовности, — предупредил министр обороны США Пит Хегсет.

Силовики задержали уже 200 протестующих. Фото © ТАСС / CAROLINE BREHMAN

Политолог, генеральный директор Центра Чавеса Егор Лидовской отмечает, что беспорядки против Трампа выгодно использовать демократам, которые связаны с наркокартелями.

— Калифорния — типичный оплот демократов в последние годы, столица всех либеральных нововведений, на местах расставлены тысячи «своих» чиновников. Именно туда в основном и переправлялись члены радикальных группировок, там находятся основные хабы их нелегального бизнеса, — рассказал Лидовской.

По его мнению, непосредственно нелегалы и радикалы должны были быть боевым крылом Демократической партии взамен BLM, поддержка которого в США сошла на нет.

Вашингтону грозят из Мексики

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум. Фото © Gettyimages / Hector Vivas

Обычно Вашингтон вмешивается в дела иностранных государств, чтобы поставить в них лояльное руководство, но такая политика теперь бьёт по США.

— Если необходимо, мы мобилизуемся. Мы не хотим налогов на денежные переводы от наших соотечественников. Из США в Мексику, — подлила масла в огонь президент Мексики Клаудиа Шейнбаум.

Как раз к американской Калифорнии примыкает мексиканский Свободный и Суверенный Штат Нижняя Калифорния, поэтому подкреплению есть откуда взяться. На протестах были замечены флаги Мексики.

— Имел место преступный бизнес лидеров Демократической партии и лидеров мексиканских наркокартелей, где прибыль делилась между сторонами, причём предметом бизнеса был не только сам наркотрафик, но и трафик мигрантов. Именно наркокартелям платили мигранты чтобы перебраться в США, а Демпартия, со своей стороны, в сговоре с картелями обеспечивала безопасное пересечение границы, — объяснил Лидовской.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум пообещала ответные меры. Фото © ТАСС / Jae C. Hong

Он добавил, что непосредственной роли Мексики как государства в этих протестах нет, речь идёт скорее о полном бессилии мексиканских властей в войне с наркокартелями.

Нельзя не сказать, что Калифорния оказалась в США в результате Американо-мексиканской войны, закончившейся в 1848 году.

— Нельзя исключить, что это начало гражданской войны в США. Из Америки поступает информация, что в 17 городах разбужены спящие ячейки террористов, готовые расширить зону восстания <…> Демократ Ньюсом грозится выйти из состава США вместе с Калифорнией и несёт полную ахинею, провоцируя Трампа, — написал философ Александр Дугин.

Сколько мигрантов в Калифорнии

Калифорния — самый густонаселённый штат США. В нём проживают около 39 миллионов человек. Согласно переписи населения 2020 года, 34% неиспаноязычные белые, ещё в 2000 году эта отметка была на уровне 46%. А вот испаноязычных и латиноамериканцев пять лет назад насчитали 39,4% от общей численности населения. 15% населения идентифицируют себя как азиаты.

Состав мигрантов в штате Калифорния. Инфографика © Life.ru

Калифорнийский институт государственной политики опубликовал в январе 2025 года неутешительные выводы из исследования, посвящённого национальному составу. Например, у 45% детей, родившихся в Калифорнии, как минимум один родитель — мигрант.

Калифорнийский сепаратизм

Ещё в XIX веке Калифорния была независимым государством, но большой сосед поглотил её, а вот идея об отделении осталась. В 2024 году стало известно, что 29% опрошенных калифорнийцев поддерживают отделение штата от США. И во главу угла ставят финансовый вопрос. По их словам, Калифорния платит больше налогов, чем получает из федерального правительства. Нет сомнений, что с учётом сегодняшних протестов процент желающих видеть штат суверенным государством будет только расти.

Авторы Даниил Черных