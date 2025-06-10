Техас взбунтовался против миграционной политики Трампа вслед за Калифорнией
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В американском штате Техас полиция разгоняла протестующих светошумовыми гранатами и перцовым газом, акция проводилась против ужесточения миграционной политики президентом страны Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Texan.
Протесты в Техасе. Видео © Х / JaredDEdwards
«Правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против протестующих», — сказано в публикации.
Силовики задержали более десяти человек. Организаторы митинга признались, что вышли на улицу, чтобы поддержать участников аналогичных протестов в Калифорнии, где взбунтовались нелегальные мигранты по поводу своей депортации властями. Шеренгой участники прошли к зданию администрации в Остине, столице Техаса.
Напомним, Лос-Анджелес уже четвёртый день охвачен беспорядками. Начались они 7 июня. Тысячи протестующих возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Президент США Дональд Трамп направил в город нацгвардию для подавления бунта. Всё началось с того, местная полиция устроила массовые проверки, после чего десятки мигрантов должны будут подлежать депортации. По результатам протестов задержаны около 80 человек.