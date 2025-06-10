Техас взбунтовался против миграционной политики Трампа вслед за Калифорнией

В американском штате Техас полиция разгоняла протестующих светошумовыми гранатами и перцовым газом, акция проводилась против ужесточения миграционной политики президентом страны Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Texan.

Протесты в Техасе. Видео © Х / JaredDEdwards

«Правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против протестующих», — сказано в публикации.

Силовики задержали более десяти человек. Организаторы митинга признались, что вышли на улицу, чтобы поддержать участников аналогичных протестов в Калифорнии, где взбунтовались нелегальные мигранты по поводу своей депортации властями. Шеренгой участники прошли к зданию администрации в Остине, столице Техаса.