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9 июня, 18:19

Трамп: Без Нацгвардии Лос-Анджелес бы стёрли с лица земли

Протесты в Лос-Анджелесе. Обложка © Полиция Лос-Анджелеса

Протесты в Лос-Анджелесе. Обложка © Полиция Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес оказался бы полностью уничтожен, если бы Национальную гвардию не ввели для подавления беспорядков.

«Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли», — написал он в соцсети.

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Трамп также раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он отметил, что им следует «поблагодарить президента Трампа», а не утверждать, что федеральная помощь не нужна.

По словам Трампа, местные власти «лгут жителям Калифорнии и всей Америки, называя это «мирными протестами». Президент добавил, что один лишь взгляд на фотографии и видео с насилием и разрушениями говорит сам за себя.

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Напомним, в Лос-Анджелесе уже третьи сутки продолжаются протесты против рейдов на мигрантов. Участники акций сжигают флаги США и автомобили, грабят магазины и совершают другие подобные действия. В ответ Белый дом направил в город Нацгвардию для подавления беспорядков. Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия силовиков, применяющих жёсткие меры, включая слезоточивый газ и стрельбу. А вот губернатор Ньюсом инициировал судебный процесс против президента США из-за решения направить Национальную гвардию.

Лия Мурадьян
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