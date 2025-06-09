Трамп: Без Нацгвардии Лос-Анджелес бы стёрли с лица земли

Президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес оказался бы полностью уничтожен, если бы Национальную гвардию не ввели для подавления беспорядков.

«Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли», — написал он в соцсети.

Трамп также раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он отметил, что им следует «поблагодарить президента Трампа», а не утверждать, что федеральная помощь не нужна.