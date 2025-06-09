Битва за Лос-Анджелес: Губернатор охваченной бунтами Калифорнии подал в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о начале судебного разбирательства против президента США Дональда Трампа. Поводом стало распоряжение главы государства о вводе подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов. Об этом глава штата написал у себя в соцсети Х.

Ньюсом отметил, что именно Трамп повинен в разжигании конфликта между властями и протестующими, а сама подписанная им бумага распространяется далеко за пределы Калифорнии.