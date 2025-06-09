Битва за Лос-Анджелес: Губернатор охваченной бунтами Калифорнии подал в суд на Трампа
Губернатор Калифорнии Ньюсом подаёт в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о начале судебного разбирательства против президента США Дональда Трампа. Поводом стало распоряжение главы государства о вводе подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов. Об этом глава штата написал у себя в соцсети Х.
Ньюсом отметил, что именно Трамп повинен в разжигании конфликта между властями и протестующими, а сама подписанная им бумага распространяется далеко за пределы Калифорнии.
«Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. Мы подаём на него в суд», — написал Ньюсом на своей странице в социальной сети X.
Напомним, что в Лос-Анджелесе уже три дня бушуют протесты против облав на мигрантов. Бунтующие жгут флаги США, машины, разграбляют магазины и делают прочие вещи в таком духе. В ответ на это Белый дом принял меры, направив нацгвардейцев в город для усмирения разбушевавшихся мигрантов. Президент США Трамп доволен работой силовиков, которые используют жёсткие методы, вроде слезоточивого газа и стрельбы.