Полицейский выстрелил в австралийскую журналистку на протестах в Лос-Анджелесе

Австралийская журналистка Лорен Томаси с телеканала 9News получила ранение резиновой пулей, освещая протесты в Лос-Анджелесе. Руководство канала подтвердило инцидент, заявив, что репортёр и её оператор находятся в безопасности и продолжат работу.