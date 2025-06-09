Полицейский выстрелил в австралийскую журналистку на протестах в Лос-Анджелесе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / christianthiel.net
Австралийская журналистка Лорен Томаси с телеканала 9News получила ранение резиновой пулей, освещая протесты в Лос-Анджелесе. Руководство канала подтвердило инцидент, заявив, что репортёр и её оператор находятся в безопасности и продолжат работу.
Канал обнародовал видеоматериалы, на которых, как утверждается, запечатлён момент выстрела, произведённого сотрудником полиции США. Этот случай служит острым напоминанием об угрозах, с которыми сталкиваются журналисты на передовой массовых волнений.
Лос-Анджелес уже третий день охвачен демонстрациями против облав на нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти события «мятежом», критикуя местную полицию, которая, по его мнению, отказывается помогать выдворять нелегалов. В ответ президент США Дональд Трамп, в обход губернатора Калифорнии, распорядился направить в город нацгвардейцев для подавления беспорядков, а также похвалил силовиков за разгон протестующих газом и стрельбой.