Странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины
NZZ: Евросоюзу грозит внутренний конфликт из-за статуса украинских беженцев
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Страны Евросоюза могут погрязнуть в распрях, так как не могут решить вопрос с правовым статусом украинских беженцев. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Как отмечается в статье, около 4,3 миллиона украинцев уже получили с февраля 2022 года временный статус защиты в странах ЕС, продолжая продлевать его.
«Брюссель опасается, что <…> украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны. Это неизбежно приведёт к конфликту между государствами-членами союза», — сказано в публикации.
Правовая неопределённость в отношении приезжих с Украины делает их уязвимыми на рынке труда, а также не даёт всю полноту прав при покупке или найме недвижимости. Издание отмечает, что наплыв беженцев очень затрудняет работу административного аппарата, заявки не успевают обрабатываться.
Ранее результаты мониторинга ключевых экономических событий, опубликованные Министерством экономики Незалежной, показали, что с начала 2025 года Украину покинули ещё 100 тысяч человек. Согласно информации Агентства ООН по делам беженцев на 17 апреля 2025 года, в мире зарегистрировано 6,918 миллиона украинских беженцев, из которых 6,358 миллиона находятся в Европе, а 0,56 млн — за её пределами. По сравнению с данными на 16 декабря 2024 года, число беженцев в Европе увеличилось на 104 тысячи. Чаще всего граждане Украины выбирают для себя Германию, Польшу, Чехию.