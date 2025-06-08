Странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины

Страны Евросоюза могут погрязнуть в распрях, так как не могут решить вопрос с правовым статусом украинских беженцев. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Как отмечается в статье, около 4,3 миллиона украинцев уже получили с февраля 2022 года временный статус защиты в странах ЕС, продолжая продлевать его.

«Брюссель опасается, что <…> украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны. Это неизбежно приведёт к конфликту между государствами-членами союза», — сказано в публикации.

Правовая неопределённость в отношении приезжих с Украины делает их уязвимыми на рынке труда, а также не даёт всю полноту прав при покупке или найме недвижимости. Издание отмечает, что наплыв беженцев очень затрудняет работу административного аппарата, заявки не успевают обрабатываться.