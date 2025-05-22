С начала года с Украины сбежали ещё 100 тысяч человек

С начала 2025 года Украину покинули ещё 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ключевых экономических событий, опубликованных Министерством экономики Незалежной.

Согласно информации Агентства ООН по делам беженцев на 17 апреля 2025 года, в мире зарегистрировано 6,918 миллиона украинских беженцев, из которых 6,358 миллиона находятся в Европе, а 0,56 млн — за её пределами. По сравнению с данными на 16 декабря 2024 года, число беженцев в Европе увеличилось на 104 тысячи.

Наибольшее количество украинских беженцев сосредоточено в Германии — 1,443 миллиона человек, в Польше — 999,7 тысячи, в Чехии — 401,4 тысячи, в Великобритании — 254 тысячи, в Испании — 235,7 тысячи, в Италии — 171 тысяча, во Франции — 70,1 тысячи. Кроме того, по состоянию на 30 июня 2022 года в России было зарегистрировано 1,2 миллиона украинских беженцев, а в Беларуси на 31 марта 2025 года — 44 тысячи.