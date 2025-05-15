Кандидат в президенты Польши потребовал сократить права украинцев
Кандидат в президенты Польши Ментцен: Беженцы с Украины имеют слишком много прав
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Славомир Ментцен, баллотирующийся на пост президента Польши от коалиции «Конфедерация», высказал мнение о чрезмерном объёме прав у находящихся в Польше граждан Украины. В интервью радиостанции Zet он заявил, что украинские беженцы не должны пользоваться социальными льготами и бесплатным медицинским обслуживанием, подчеркнув необходимость равного отношения ко всем, независимо от гражданства.
«В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав», — высказался политик
Сейчас украинцы со статусом беженца получают соцвыплаты наравне с поляками, включая ежемесячные выплаты на детей по программе «800+». Ментцен занимает третье место в предвыборных рейтингах, заручившись поддержкой 10,8% избирателей. Выборы в Польше запланированы на 18 мая.
Ранее поляки пожаловались, что не могут попасть к врачам из-за «медицинских туристов» с Украины. В условиях высокой нагрузки и ограниченных ресурсов разгораются споры о приоритетах. Часть населения считает, что присутствие иностранных пациентов усугубляет ситуацию. Медики предупреждают: при сохранении такой динамики усиливаются антагонизмы, которые сложно будет преодолеть без системных реформ.