Кандидат в президенты Польши потребовал сократить права украинцев

Славомир Ментцен, баллотирующийся на пост президента Польши от коалиции «Конфедерация», высказал мнение о чрезмерном объёме прав у находящихся в Польше граждан Украины. В интервью радиостанции Zet он заявил, что украинские беженцы не должны пользоваться социальными льготами и бесплатным медицинским обслуживанием, подчеркнув необходимость равного отношения ко всем, независимо от гражданства.

«В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав», — высказался политик

Сейчас украинцы со статусом беженца получают соцвыплаты наравне с поляками, включая ежемесячные выплаты на детей по программе «800+». Ментцен занимает третье место в предвыборных рейтингах, заручившись поддержкой 10,8% избирателей. Выборы в Польше запланированы на 18 мая.