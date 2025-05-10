В Польше призвали остановить беспредел на дорогах от машин с украинскими номерами

Польша намерена заставить граждан Украины регистрировать свои автомобили в стране пребывания. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский во время предвыборного митинга. Он возмутился, что беженцы годами ездят на машинах с украинскими номерами и не проходят техосмотр в ЕС.

«У меня есть одна просьба, больше чем просьба к нашим украинским гостям. Европейский союз дал им убежище, но в соответствии с правилами, которые действовали до войны, в течение шести месяцев каждый иностранец должен перерегистрировать свой автомобиль, чтобы техосмотр и страховку делать в Польше», — отметил Сикорский.

По его словам, польские власти смотрели на ситуацию сквозь пальцы, но сейчас намерены вернуться к правилам, действовавшим до 2022 года. Министр напомнил, что украинцы часто попадают в ДТП за рулём авто, а получить с них страховые выплаты практически невозможно. Сейчас на польской территории проживают около двух миллионов беженцев с Украины.