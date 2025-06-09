«Хороший парень, но некомпетентен»: Трамп захотел арестовать губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он был на месте руководителей правоохранительных органов, то арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По словам республиканца, именно глава региона несёт ответственность за обострение ситуации штате.

Трамп отметил, что считает Ньюсома «хорошим парнем», но при этом уверен в его некомпетентности. Он упомянул о проблемах с проектом скоростной железной дороги в Калифорнии, который значительно превышает бюджет. Глава США также подчеркнул, что в его администрации расходы всегда остаются в рамках бюджета.

«Гэвин Ньюсом мне нравится, он хороший парень. Но он совершенно некомпетентен, все это знают», — считает глава администрации США.