«Хороший парень, но некомпетентен»: Трамп захотел арестовать губернатора Калифорнии
Трамп заявил, что арестовал бы губернатора Калифорнии Ньюсома
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/ Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он был на месте руководителей правоохранительных органов, то арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По словам республиканца, именно глава региона несёт ответственность за обострение ситуации штате.
Трамп отметил, что считает Ньюсома «хорошим парнем», но при этом уверен в его некомпетентности. Он упомянул о проблемах с проектом скоростной железной дороги в Калифорнии, который значительно превышает бюджет. Глава США также подчеркнул, что в его администрации расходы всегда остаются в рамках бюджета.
«Гэвин Ньюсом мне нравится, он хороший парень. Но он совершенно некомпетентен, все это знают», — считает глава администрации США.
Кроме того, президент осудил участников беспорядков в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, назвав их «профессиональными провокаторами» и «плохими людьми», которые должны находиться в тюрьме.
Напомним, в Лос-Анджелесе уже третьи сутки продолжаются протесты против рейдов на мигрантов. Участники акций сжигают американские флаги и автомобили, грабят магазины и совершают другие подобные действия. В ответ Белый дом направил в город Национальную гвардию для подавления беспорядков. Трамп высоко оценил действия силовиков, применяющих жёсткие меры, включая слезоточивый газ и стрельбу. Тем временем губернатор Ньюсом инициировал судебный процесс против президента США из-за решения направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления массовых беспорядков.