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10 июня, 15:40

Журнал Time посвятил июньскую обложку борьбе Трампа с мигрантами

Обложка © X / Time

Обложка © X / Time

Американский журнал Time показал обложку своего очередного выпуска. Июньский номер «украшает» символическое изображение борьбы лидера страны Дональда Трампа с нелегальными мигрантами. Ужесточение политики в отношении приезжих обернулось в стране массовыми протестами, которые не утихают уже несколько дней.

Авторы выбрали для обложки чёрный фон. Внизу протянуты проволочные тюремные ограждения, которые прорывает факел статуи Свободы, изображённый в виде головы президента США. Именно он является единственным ярким пятном на обложке. Пользователи в Сети уже спорят, как трактовать такой символизм.

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Напомним, с 7 июня в Лос-Анджелесе проходят протесты против решения властей о высылке нелегальных мигрантов за рубеж. Тысячи участников возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Президент направил в город нацгвардию для подавления бунта. По результатам протестов задержаны около 80 человек. Вслед за Калифорнией взбунтовался Техас. Там тоже идут задержания и аресты, при этом полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты.

Татьяна Миссуми
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