Журнал Time посвятил июньскую обложку борьбе Трампа с мигрантами

Американский журнал Time показал обложку своего очередного выпуска. Июньский номер «украшает» символическое изображение борьбы лидера страны Дональда Трампа с нелегальными мигрантами. Ужесточение политики в отношении приезжих обернулось в стране массовыми протестами, которые не утихают уже несколько дней.

Авторы выбрали для обложки чёрный фон. Внизу протянуты проволочные тюремные ограждения, которые прорывает факел статуи Свободы, изображённый в виде головы президента США. Именно он является единственным ярким пятном на обложке. Пользователи в Сети уже спорят, как трактовать такой символизм.