Журнал Time посвятил июньскую обложку борьбе Трампа с мигрантами
Обложка © X / Time
Американский журнал Time показал обложку своего очередного выпуска. Июньский номер «украшает» символическое изображение борьбы лидера страны Дональда Трампа с нелегальными мигрантами. Ужесточение политики в отношении приезжих обернулось в стране массовыми протестами, которые не утихают уже несколько дней.
Авторы выбрали для обложки чёрный фон. Внизу протянуты проволочные тюремные ограждения, которые прорывает факел статуи Свободы, изображённый в виде головы президента США. Именно он является единственным ярким пятном на обложке. Пользователи в Сети уже спорят, как трактовать такой символизм.
Напомним, с 7 июня в Лос-Анджелесе проходят протесты против решения властей о высылке нелегальных мигрантов за рубеж. Тысячи участников возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Президент направил в город нацгвардию для подавления бунта. По результатам протестов задержаны около 80 человек. Вслед за Калифорнией взбунтовался Техас. Там тоже идут задержания и аресты, при этом полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты.