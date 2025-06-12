В Вашингтоне местные жители поджигают мусорные баки и запускают в полицию фейерверки

В Сиэтле, штат Вашингтон, вспыхнули беспорядки: очевидцы сообщают о поджогах мусорных баков и использовании фейерверков против полиции.

«Люди <...> начали запускать фейерверки и бросать камни в офицеров. Толпе приказано разойтись», — заявили в департаменте полиции Сиэтла в соцсети X.

Протестующие в Сиэтле нападают на полицейских. Видео © Х / @tparon

Волна протестов, начавшаяся в Лос-Анджелесе в ответ на операцию ICE, прокатилась по ряду других городов. Причиной недовольства стала иммиграционная политика администрации президента Дональда Трампа.

В Спокане введён комендантский час с 21:30 до 5:00 по местному времени. Аналогичные меры были ранее приняты в Лос-Анджелесе, где жители устраивают бунт на улицах городов.